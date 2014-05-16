Следователи и прокуратура проводят проверку по факту обрушения потолка в магазине на Садовой

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения потолка в магазине на Садовой улице. Кроме того, следователи проверяют случившееся по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ).
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению жилищного и иного законодательства.
Пресс-служба прокуратуры Петербурга
На место происшествия выехали следователи с участием экспертов СЭЦ СК РФ.
Обрушившийся фрагмент потолочного покрытия располагался между первым и вторым этажами дома в помещении фруктовой лавки. Предварительно, пострадавших нет.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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