Следователи и прокуратура проводят проверку по факту обрушения потолка в магазине на Садовой

Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку по факту обрушения потолка в магазине на Садовой улице. Кроме того, следователи проверяют случившееся по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению жилищного и иного законодательства. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

На место происшествия выехали следователи с участием экспертов СЭЦ СК РФ.

Обрушившийся фрагмент потолочного покрытия располагался между первым и вторым этажами дома в помещении фруктовой лавки. Предварительно, пострадавших нет.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга