Во фруктовой лавке на Садовой обрушился потолок

Обрушившийся фрагмент потолочного покрытия располагался между первым и вторым этажами жилого дома.

Telegram-канал "Дорожный инспектор" сообщил о частичном разрушении перекрытия в историческом здании на Садовой улице.

Обрушившийся фрагмент потолочного покрытия располагался между первым и вторым этажами жилого дома в помещении магазина фруктов.

Первоначальные сведения подтверждают отсутствие человеческих жертв в результате происшествия. Yа втором этаже на момент инцидента проводилась капитальная реконструкция, что, предположительно, могло спровоцировать разрушение конструкции.

На месте работают сотрудники МЧС и полиции, ведущие расследование причин случившегося. Место происшествия ограждено, в целях безопасности жильцам временно отключили электроснабжение. Пока отсутствуют официальные комментарии относительно возможного наличия пострадавших.

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Фото: Telegram / Mash на Мойке