Плавучую мастерскую в Лисьем Носу тушили по номеру 1-БИС

Для ликвидации возгорания потребовалось привлечение значительного количества ресурсов: были задействованы 24 специалиста-спасателя и 5 единиц спецтехники.

Ночью во вторник, 6 мая, в поселке Лисий Нос в Приморском районе Петербурга вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам экстренных служб в 1:01 утра по указанному адресу: Приморское шоссе, 140/1. По предварительным данным спасательных служб, огонь охватил помещение ремонтной мастерской площадью примерно 15х50 метров, уничтожив имущество на территории около 300 квадратных метров. Полностью потушить пламя удалось лишь спустя почти пять часов — к 5:40 утра.

Информация о жертвах или пострадавших отсутствует. Для ликвидации возгорания потребовалось привлечение значительного количества ресурсов: были задействованы 24 специалиста-спасателя и 5 единиц спецтехники.

Пожар возник в машинном отсеке трёхпалубной плавучей мастерской. Изначально огнём было охвачено пространство площадью 300 квадратных метров в трюме судна, затем распространение огня продолжилось на первую палубу (ещё 300 квадратов) и дошло до верхней палубы. Площадь горения там составила ещё 400 квадратных метров. Тушение происходило по особому режиму сложности — категории "номер 1-БИС".

Ранее мы сообщили о том, что на территории бывшего мясокомбината "Самсон" горело заброшенное здание.

Фото: Piter.TV