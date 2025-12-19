Отмечается, что пострадавших нет.

Девятиклассник открыл стрельбу в гимназии Уфы. Об этом сообщил Telegram-канал "Подслушано в Башкирии".

Инцидент произошел утром 3 февраля в гимназии №16. Сообщается, что один из учеников девятого класса пришел на урок с пластиковым автоматом. Отмечается, что оружие было игрушечным. Ученик сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. Девятиклассника задержали. Отмечается, что пострадавших нет. Также сообщается, что накануне ученик выложил в соцсетях песню про стрельбу, а перед нападением выложил фото с оружием. Следственный комитет возбудил уголовные дела, в том числе о халатности.

Ранее мы сообщали, что полиция Пензы задержала курьера, похитившего деньги у пенсионера.

Фото: Telegram / Baza