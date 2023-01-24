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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения потолка в доме на Пахомовской
Сегодня, 8:04
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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения потолка в доме на Пахомовской

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Следственные органы уже начали проверку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту получения травм несовершеннолетним в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. 

Напомним, в подъезде дома по Пахомовской улице на восьмилетнего мальчика упал элемент подвесного потолка. После этого ребенка госпитализировали в больницу, где у него были установлены множественные ушибленные раны головы. Следственные органы уже начали проверку. 

Председатель СК России поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу О. В. Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад.

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: следователи проверяют обрушение потолка в петербургской гимназии. 

Фото: пресс-служба СК РФ 

Теги: обрушение потолка, пахомовская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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