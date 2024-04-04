На детской площадке на Пахомовской девятилетняя девочка получила разрыв печени

Следственным отделом по Красногвардейскому району инициирована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ.

На детской площадке на Пахомовской улице девятилетняя девочка получила серьезную травму. По данному факту проверку начали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Вечером 7 июня ученица четвертого класса гуляла на площадке с подругой. Во время выполнения спортивных упражнений школьница сорвалась с турника с двухметровой высоты и ударилась о железную перекладину. Пострадавшую увезли в больницу №19 в тяжелом состоянии с разрывом печени под вопросом. По словам врачей, в настоящее время ее здоровью ничего не угрожает, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Следственным отделом по Красногвардейскому району инициирована процессуальная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее мы рассказывали о том, что ребенок из Ленобласти упал с пеленального столика в поликлинике.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу