Ребенок из Ленобласти упал с пеленального столика в поликлинике

Семья характеризуется положительно, не числится на контроле соответствующих служб.

В Ленинградской области начали разбираться в обстоятельствах случая, повлекшего тяжелые травмы маленького ребенка. Согласно информации 78.ru, утром четверга из поликлиники города Сясьстроя в детскую больницу Волхова был экстренно доставлен младенец, появившийся на свет в декабре 2024 года.

Медиками зафиксировано сотрясение мозга и переломы костей черепа. Причиной инцидента послужило падение малыша с пеленального стола в кабинете педиатра после медицинского осмотра, вызванное невнимательностью 38-летней мамы.

Семья характеризуется положительно, не числится на контроле соответствующих служб. Ведётся служебная проверка.

Ранее мы сообщили о том, что ребенок получил разрыв почки при падении с горки в Аннино. Пострадавший находился возле своего дома на Центральной улице, дом 9. Первоначальные сведения указывают на то, что малыш случайно упал с детской горки и сильно ударился о металлическую поперечину конструкции. Врачи констатировали невозможность сохранения органа, в результате чего пришлось прибегнуть к хирургическому удалению почки.

Фото: Piter.TV