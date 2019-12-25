Ребенок получил разрыв почки при падении с горки в Аннино

Врачи констатировали невозможность сохранения органа, в результате чего пришлось прибегнуть к хирургическому удалению почки.

Днём 4 июня шестилетний дошкольник из посёлка Аннино был срочным порядком отправлен в Детскую больницу №1. У ребёнка диагностированы тяжёлое повреждение левой почки, приведшее к её разрыву, а также ушиб селезёнки. Пострадавший находился возле своего дома на Центральной улице, дом 9, передаёт "Оперативное прикрытие"

Первоначальные сведения указывают на то, что малыш случайно упал с детской горки и сильно ударился о металлическую поперечину конструкции.

Врачи констатировали невозможность сохранения органа, в результате чего пришлось прибегнуть к хирургическому удалению почки.

Ранее мы сообщили о том, что шестилетнего мальчика в Шушарах систематически избивала тетя. Попечительница пострадавшего предложила абсурдное объяснение случившемуся, утверждая, будто ребенок сам поскользнулся спиной назад, ударился головой о пол после того, как напился воды. Женщина находится под следствием. Полиция подозревает ее в регулярных издевательствах над мальчиком начиная с 17 апреля с мотивацией "воспитательных целей". Возбуждено уголовное дело по второй части статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)