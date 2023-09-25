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В новостройке на Пахомовской улице обвалился потолок. Пострадал ребенок
Вчера, 14:25
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В новостройке на Пахомовской улице обвалился потолок. Пострадал ребенок

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У мальчика диагностировали ушибленные раны теменной и лобной областей.

В подъезде дома 22 по Пахомовской улице в Красногвардейском районе Петербурга рухнул потолок. В результате происшествия пострадал ребенок, пишет 78.ru. 

Вечером 17 сентября в общем коридоре перед лифтом на голову восьмилетнему мальчику упал элемент подвесного потолка размером 50х50 сантиметров. Ребенку была вызвана "скорая", у него диагностировали ушибленные раны теменной и лобной областей. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой в удовлетворительном состоянии. 

Детали случившегося устанавливаются. 

Ранее потолок обвалился в гимназии на Казанской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: обрушился потолок, пахомовская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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