В новостройке на Пахомовской улице обвалился потолок. Пострадал ребенок

У мальчика диагностировали ушибленные раны теменной и лобной областей.

В подъезде дома 22 по Пахомовской улице в Красногвардейском районе Петербурга рухнул потолок. В результате происшествия пострадал ребенок, пишет 78.ru.

Вечером 17 сентября в общем коридоре перед лифтом на голову восьмилетнему мальчику упал элемент подвесного потолка размером 50х50 сантиметров. Ребенку была вызвана "скорая", у него диагностировали ушибленные раны теменной и лобной областей. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Детали случившегося устанавливаются.

Ранее потолок обвалился в гимназии на Казанской улице.

Фото: Piter.TV