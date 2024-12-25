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На пахомовской улице сгорела детская коляска
Сегодня, 13:50
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На пахомовской улице сгорела детская коляска

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По факту происшествия возбуждено дело по 167-й статье УК РФ.

У входной двери одной из квартир дома №26 по пахомовской улице неизвестный поджег детскую коляску. В результате его действия та полностью сгорела, – рассказали в издании 78.ru.

Анонимный пироман облил коляску горючей жидкостью, после чего приставил ее к двери квартиры и поджег. Металлическая серьезно не пострадала, но ее заметно закоптило.

Обошлось без сильного пожара. МЧС на место происшествия не вызывали. Пострадавших также нет. По факту инцидента правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье за умышленное уничтожение имущества.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Просвещения произошло возгорание на кухне местной пиццерии.

Фото: Piter.TV

Теги: 167 ук рф, пахомовская улица, поджог детских колясок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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