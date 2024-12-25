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Пожар разгорелся в пиццерии на проспекте Просвещения
Сегодня, 10:30
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Пожар разгорелся в пиццерии на проспекте Просвещения

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На кухне заведения горела обстановка в 4 "квадрата".

Сегодня ночью, в районе 4 часов, в МЧС поступило сообщение о возгорании, которое произошло в пиццерии по адресу: проспект Просвещения, дом №25, – сообщают в Оперативной пресс-службе министерства.

Огонь охватил 4 ква метра на кухне заведения. К 04:46 пожар удалось ликвидировать силами 15 человек личного состава на трех машинах.

Пострадавших, по данным МЧС, нет.

Ранее мы писали, что в "однушке" на проспекте Большевиков во время пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский район петербурга, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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