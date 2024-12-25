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Во время квартирного пожара в Невском районе пострадал мужчина
Сегодня, 17:16
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Во время квартирного пожара в Невском районе пострадал мужчина

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В "однушке" полыхала обстановка на площади 3 "квадрата".

В Невском районе днем 3 января произошел квартирный пожар. 

По информации ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 16:05. В "однушке" на проспекте Большевиков, 40, полыхала обстановка на площади 3 "квадрата". Огонь потушили к 16:26. 

В результате пострадал мужчина, его госпитализировали в городскую больницу. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: при пожаре на проспекте Солидарности пострадала женщина. 

Фото: Piter.TV

Теги: квартирный пожар, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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