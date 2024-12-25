Во время квартирного пожара в Невском районе пострадал мужчина

В Невском районе днем 3 января произошел квартирный пожар.
По информации ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 16:05. В "однушке" на проспекте Большевиков, 40, полыхала обстановка на площади 3 "квадрата". Огонь потушили к 16:26.
В результате пострадал мужчина, его госпитализировали в городскую больницу. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Piter.TV: при пожаре на проспекте Солидарности пострадала женщина.
Фото: Piter.TV
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