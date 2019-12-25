Некоторые водители переносят на автомобиль с АКПП привычки, оставшиеся после езды на механической коробке.

Автомобилистам, которые ездят на машине с автоматической коробкой передач, советуют использовать для управления педалями только правую ногу. Привычка одновременно задействовать обе ноги может привести к ошибкам при торможении и повышенной нагрузке на трансмиссию. О том, в каких случаях такая техника особенно рискованна, рассказали специалисты портала 110km.ru.

Некоторые водители переносят на автомобиль с АКПП привычки, оставшиеся после езды на механической коробке. В результате правая нога нажимает на газ, а левая используется для торможения. Однако стандартная схема управления предполагает, что обе педали поочередно нажимают одной ногой. Именно под такой способ вождения производители проектируют расположение педального узла.

Главная проблема езды "в две ноги" — вероятность случайно нажать газ и тормоз одновременно. В стрессовой ситуации водитель может не успеть правильно скоординировать движения. Кроме того, одновременное воздействие на обе педали способно увеличить нагрузку на трансмиссию и привести к ее перегреву.

Сторонники торможения левой ногой считают, что такой прием позволяет быстрее остановить автомобиль: не приходится переносить ногу с одной педали на другую. Теоретически это экономит около 0,3–0,4 секунды. Однако в обычном городском движении подобное преимущество не всегда оправданно. К тому же левая нога у большинства водителей хуже приспособлена к точному дозированию усилия, поэтому торможение может получиться слишком резким.

Еще один аргумент в пользу классической техники — возможность пересесть на автомобиль с механической коробкой передач. Привычка тормозить левой ногой может помешать правильному использованию сцепления и привести к неожиданному резкому торможению.

При этом специалисты не считают, что каждому водителю, который давно ездит на автомате двумя ногами, необходимо срочно менять привычку. Если человек не планирует пересаживаться на механику и уверенно контролирует автомобиль, переучивание без подготовки может создать дополнительные риски. Но начинающим автомобилистам рекомендуют сразу осваивать стандартную схему: газ и тормоз — правой ногой, левая находится на специальной площадке для отдыха.

Торможение левой ногой действительно применяется в автоспорте, где важна каждая доля секунды. Однако гоночный прием требует специальной подготовки и не предназначен для повседневной езды без соответствующих навыков.

Фото: Piter.tv