  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
При пожаре на проспекте Солидарности пострадала женщина
Сегодня, 9:06
96
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

При пожаре на проспекте Солидарности пострадала женщина

0 0

В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала бытовка на площади 4 "квадрата".

В Невском районе вечером 2 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: проспект Солидарности, 3к2, поступила на пульт спасателей вчера в 19:04. В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала бытовка на площади 4 "квадрата". С огнем справились к 19:47. 

В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. 

Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее на Piter.TV: школьник подорвал урну петардой во Всеволожске. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, проспект солидарности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии