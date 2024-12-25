При пожаре на проспекте Солидарности пострадала женщина

В Невском районе вечером 2 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании по адресу: проспект Солидарности, 3к2, поступила на пульт спасателей вчера в 19:04. В комнате "двушки" площадью 15 "квадратов" полыхала бытовка на площади 4 "квадрата". С огнем справились к 19:47.
В результате происшествия пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
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Фото: Piter.TV
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