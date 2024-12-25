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Школьник подорвал урну петардой во Всеволожске

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Свидетели предположили, что взрыв мог произойти случайно.

Вечером 30 декабря в ресторане Burger King во Всеволожске произошел инцидент: школьник взорвал урну с помощью петарды. Эту информацию передали свидетели происшествия в соцсетях.

Как сообщают очевидцы, сообщение о случившемся поступило в полицию около 18:00. Один из мужчин рассказал, что подросток использовал пиротехническое средство внутри заведения. Пока ждали полицию, посетитель удерживал мальчика в помещении.

Свидетели предположили, что взрыв мог произойти случайно. Мальчик бросил петарду в мусорный контейнер, после чего последовал взрыв, вызвавший небольшой пожар. Подробности произошедшего пока выясняются.

 Ранее мы сообщили о том, что мужчину в тяжелом состоянии нашли на обочине во Всеволожске.

Видео: ВКонтакте / Бернгардовка Всеволожск

Теги: криминал, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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