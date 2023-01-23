Мужчину в тяжелом состоянии нашли на обочине во Всеволожске

У пострадавшего диагностированы переломы костей черепа и сотрясение мозга.

Во Всеволожском районе Ленинградской области проводятся расследования обстоятельств ДТП, в результате которого мужчина с переломами черепа упал на обочину дороги. Об этом сообщили в правоохранительных органах 47news.

Примерно в 11:30 29 декабря в полицию Всеволожска поступило сообщение о 45-летнем мужчине, которого доставили в больницу с серьезными травмами. У пострадавшего диагностированы переломы костей черепа и сотрясение мозга.

Раненый был найден на обочине дороги около пяти утра недалеко от Румболовской горы в Всеволожске. Полиция предполагает, что травмы были вызваны аварией.

Правоохранители продолжают поиск автомобиля и водителя, участвующего в ДТП. Сотрудники ГИБДД и следователи Следственного комитета Ленобласти занимаются сбором доказательств и расследованием инцидента.

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Фото: Piter.TV