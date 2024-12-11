Поджигатели покрышек с улицы Фрунзе получили по 4 года в воспитательной колонии

Несовершеннолетние покусились на жизнь жильцов квартиры за денежное вознаграждение.

Санкт-Петербургский суд огласил приговор двум несовершеннолетним местным жителям, которые обвиняются в покушении на убийство и порче имущества. В феврале прошлого года они подожгли покрышки у входной двери в квартиру дома на улице Фрунзе, – сообщают в ГСУ СК России по Петербургу.

В следствии полагают, что молодые люди действовали по указанию заказчика, который держал с ними связь через Telegram. Он обещал одному из ребят денежное вознаграждение в размере 2 тыс. долларов. Тот, осознав, что дело предстоит серьезное, нашел напарника и уже вместе с ним приступил к выполнению задания.

В феврале, 8 числа, подростки принесли 3 автомобильные покрышки к двери указанной квартиры с намерением поджечь их и тем самым не дать владельцам собственности покинуть помещение. Злоумышленники облили покрышки бензином, подожгли и скрылись с места преступления. Обещанный куш прилетел на счет молодому человеку и тот разделил его с подельником.

Свой преступный умысел на убийство обвиняемые не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что жильцы вовремя вызвали сотрудников пожарной службы, которые потушили возгорание. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Позже подростков нашли и задержали. Приговором суда им было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Ранее мы писали, что в Петербурге юноша случайно выстрелил себе в живот из пистолета.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу