Пенсионерку заподозрили в поджоге домиков для кошек на улице Фрунзе

Домики загорелись ночью 22 июня.

Пожилую жительницу Московского районе подозревают в поджоге домиков для кошек. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию ночью 22 июня поступило сообщение от очевидцев, что у магазина в доме 16 по улице Фрунзе неизвестные подожгли домики для кошек. Участковым уполномоченным полиции по указанной информации позднее было принято заявление от 57-летней местной жительницы. Материальный ущерб составил 5 573 рубля.

Возгорание было локализовано, пострадавших нет. При этом было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Утром 24 июня у дома 23 по улице Фрунзе участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержана 71-летняя пенсионерка, которая совершила поджог из хулиганских побуждений. В отношении задержанной избрана мера пресечения подписка о невыезде.

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Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)