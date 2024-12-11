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В Петербурге юноша случайно выстрелил себе в живот из пистолета
Сегодня, 16:38
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В Петербурге юноша случайно выстрелил себе в живот из пистолета

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У пациента зафиксировали пулевое ранение передней брюшной стенки.

В Петербурге подросток случайно выстрелил из пневматического пистолета себе в живот. Об этом 30 января пишет "Фонтанка". 

Инцидент произошел на автомойке. После случившегося 16-летнего юношу из Рыбацкого госпитализировали в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса. 

У пациента зафиксировали пулевое ранение передней брюшной стенки, его состояние врачи оценивают как среднее. 

Все обстоятельства происшествия выясняют полицейские. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге скончался мужчина с пулевым ранением паха. 

Фото: Piter.TV 

Теги: больница имени раухфуса, пулевое ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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