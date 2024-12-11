В Петербурге юноша случайно выстрелил себе в живот из пистолета

В Петербурге подросток случайно выстрелил из пневматического пистолета себе в живот. Об этом 30 января пишет "Фонтанка".
Инцидент произошел на автомойке. После случившегося 16-летнего юношу из Рыбацкого госпитализировали в Детскую больницу имени К. А. Раухфуса.
У пациента зафиксировали пулевое ранение передней брюшной стенки, его состояние врачи оценивают как среднее.
Все обстоятельства происшествия выясняют полицейские.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге скончался мужчина с пулевым ранением паха.
Фото: Piter.TV
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