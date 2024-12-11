Неделя мучений и смерть: скончался мужчина с пулевым ранением паха

Мужчина с простреленной паховой областью скончался через неделю после конфликта с соседом

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина умер в больнице спустя неделю после конфликта с соседом, который закончился стрельбой. Об этом сообщает Neva.Today.

Как стало известно, инцидент произошел 12 января на улице Генерала Кравченко. Во время ссоры один из мужчин выстрелил в оппонента, попав ему в область паха. Раненого экстренно доставили в больницу, где медики на протяжении семи дней боролись за его жизнь. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось — мужчина скончался 20 января от полученных травм и обильной кровопотери.

В настоящее время обстоятельства конфликта выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить детали произошедшего и дать правовую оценку действиям стрелявшего.

Ранее стало известно, что в Петербурге накрыли сеть из 7 подпольных казино с доходом свыше 1,2 миллиарда рублей.

Фото: Piter.TV