Неделя мучений и смерть: скончался мужчина с пулевым ранением паха

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина умер в больнице спустя неделю после конфликта с соседом, который закончился стрельбой. Об этом сообщает Neva.Today.
Как стало известно, инцидент произошел 12 января на улице Генерала Кравченко. Во время ссоры один из мужчин выстрелил в оппонента, попав ему в область паха. Раненого экстренно доставили в больницу, где медики на протяжении семи дней боролись за его жизнь. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось — мужчина скончался 20 января от полученных травм и обильной кровопотери.
В настоящее время обстоятельства конфликта выясняются. Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить детали произошедшего и дать правовую оценку действиям стрелявшего.
Ранее стало известно, что в Петербурге накрыли сеть из 7 подпольных казино с доходом свыше 1,2 миллиарда рублей.
Фото: Piter.TV
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