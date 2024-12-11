В Петербурге накрыли сеть из 7 подпольных казино с доходом свыше 1,2 миллиарда рублей

Нелегальный игорный бизнес приносил хозяевам десятки миллионов рублей ежемесячно.

Сотрудники Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ликвидировали сеть подпольных игорных клубов, совокупный доход которых превысил 1,2 миллиарда рублей. Как сообщили в ведомстве, 21 января 2025 года оперативники "экономической" полиции пресекли деятельность семи нелегальных заведений, действовавших в квартирах, расположенных в Московском, Невском, Выборгском и Красносельском районах города. В ходе операции задержаны восемь фигурантов дела, среди которых предполагаемые организаторы, управляющие и технические специалисты, обеспечивавшие функциональность оборудования.

По данным правоохранителей, подпольный бизнес существовал около четырех лет, принося его владельцам ежемесячно до 25 миллионов рублей. Организаторы старались минимизировать расходы, ограничиваясь арендой квартир, найденных через онлайн-сервисы, и оплатой труда немногих сотрудников. Услугами заведений пользовались только проверенные клиенты, поэтому реклама не требовалась.

В рамках обысков изъято более ста единиц компьютерной техники, картридеры, телефоны, банковские карты и 1,5 миллиона рублей наличными. Материалы переданы в следственные органы, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ ("Незаконная организация и проведение азартных игр"). Все задержанные находятся под стражей, а изъятое оборудование отправлено на экспертизу.

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Фото: ГУ МВД России по Спб и ЛО