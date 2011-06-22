В квартире на улице Асафьева обнаружили подпольное казино

В жилище проведен обыск, в ходе которого изъяты игровое оборудование и деньги.

Следователи Выборгского района Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). К уголовной ответственности привлечена местная жительница 1991 года рождения, рассказали в СК РФ.

В квартире дома по улице Асафьева 21 ноября подозреваемая проводила азартные игры с материальным выигрышем. В жилище состоялся обыск, в ходе которого изъяты игровое оборудование и деньги.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Фото: пресс-служба СК РФ