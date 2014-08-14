В Клинцах ликвидирован подпольный покерный клуб

Сотрудники областного управления российских правоохранительных органов и силовики ликвидировали подпольный покерный клуб в Клинцах на территории Брянской области. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы МВД. Известно, что в местное подпольное заведение оперативники нагрянули поздним вечером и при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. В помещении был задержан владелец заведения – 44-летний индивидуальный предприниматель. Дополнительно в нелегально работающем казино находились 34-летняя сотрудница-крупье и десять посетителей.
Недобросовестный бизнесмен каждую неделю собирал игроков и проводил для них азартную карточную игру на деньги, получая два процента с выигрышей в качестве комиссии.
пресс-служба МВД по региону
Из подпольного заведения полицейскими изъяты два покерных стола, несколько комплектов игральных фишек и карт, черновые записи, выручка в размере 100 тысяч рублей и мобильная техника Материалы расследования направлены следователям для принятия процессуального решения.
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Фото и видео: МВД Медиа
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