В Смоленской области пресекли попытку контрабанды радиоэлектронного лома

Ведется расследование за попытку вывезти из страны стратегически важные ресурсы.

Российские силовые структуры пресекли попытку вывезти с территории Смоленской области радиоэлектронный лом, содержащий в себе драгоценные металлы на почти 10 миллионов рублей. Соответствующее заявление опубликовали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. По факту криминального инцидента ведется уголовное дело по статье за покушение на контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

ФСБ РФ пресечена попытка контрабанды из России. В марте при попытке контрабандного вывоза за пределы страны драгоценных металлов в виде лома и отходов задержан имеющий вид на жительство в Литве гражданин РФ. ЦОС ФСБ России

В надзорном ведомстве указали, что из незаконного оборота изъяты драгметаллы на сумму не менее 9,9 миллиона рублей. Организованы необходимые оперативно-розыскные мероприятия, а также прочие действия по закреплению доказательной базы, установлению и документированию иных возможных фактов противоправной деятельности злоумышленников.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России