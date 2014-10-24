УФСБ: в ДНР задержали курируемых с Украины распространителей наркотиков

Восемь человек занимались распространением запрещенных веществ в России по указу киевского режима.

Деятельность крупного канала распространения наркотических веществ пресечена российскими силовиками на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. В надзорном ведомстве отметили, что в рамках проведенной операции удалось задержать восемь подозреваемых. Поимка преступников осуществлялась при участии органов местной военной контрразведки из Центрального и Южного военных округов.

Пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации крупного канала распространения наркотических средств на территории ДНР. УФСБ РФ по ДНР

Известно, что все фигуранты расследования являются гражданами России. Они занимались поставкой запрещенных веществ на территорию нового региона страны, а также фасовкой и распространением незаконного товара через тайники-закладки. Координация сети преступников велась с украинской земли. По фактам проведенных обысков в местах жительства злоумышленников оперативникинашли и изъяли более 23 килограммов синтетических наркотиков. В отношении подозреваемых ведутся уголовные дела.

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Фото и видео: УФСБ РФ по ДНР