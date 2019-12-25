Мигрантам придется платить 11 тысяч рублей за патент на работу в Петербурге

Трудовые патенты в Петербурге подорожают почти на 40 % в 2027 году.

В 2027 году стоимость трудового патента для мигрантов в Санкт-Петербурге увеличится на 37,5 %. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Законодательного собрания города.

Согласно пояснительной записке, региональный коэффициент, учитывающий особенности рынка труда, предлагается установить на уровне 3,049457. С его помощью рассчитывают размер фиксированного авансового платежа с учетом федерального индекса-дефлятора.

При базовой ставке 1200 рублей стоимость патента для работы в организациях и у индивидуальных предпринимателей составит 11 тыс. рублей в месяц. В 2026 году иностранцы платят за документ 8 тыс. рублей.

Ранее для 2027 года предлагали установить более высокий коэффициент — 3,225428. В таком случае стоимость патента достигла бы 11,5 тыс. рублей.

В Ленинградской области цену документа планируют установить на том же уровне, что и в Петербурге. Трудовой патент необходим иностранцам из стран с безвизовым режимом, которые не входят в Евразийский экономический союз. Он дает им право официально работать в России. В частности, документ требуется гражданам Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Молдавии.

Ранее мы сообщали, что с 2027 года мигранты будут платить в России налог за неработающих членов семьи.