Беглов проведет прямую линию с жителями Петербурга 19 ноября

Александр Беглов назначил дату прямой линии с петербуржцами.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проведет прямую линию с жителями города 19 ноября. Начало эфира запланировано на 14:00. О дате и времени встречи глава города сообщил в социальных сетях.

Петербуржцы смогут обратиться к губернатору с вопросами о транспорте, благоустройстве, образовании, здравоохранении, поддержке семей и других городских темах.

Беглов призвал горожан активнее направлять обращения и отметил, что предложения жителей помогают определять направления развития Петербурга.

Задать вопрос можно на странице губернатора во "ВКонтакте", через чат-бот в мессенджере "Макс" или на странице телеканала "Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Обращения разрешается отправлять заранее, чтобы их успели обработать до начала прямого эфира.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга