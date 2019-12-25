Беглов проведет прямую линию с жителями Петербурга 19 ноября

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проведет прямую линию с жителями города 19 ноября. Начало эфира запланировано на 14:00. О дате и времени встречи глава города сообщил в социальных сетях.
Петербуржцы смогут обратиться к губернатору с вопросами о транспорте, благоустройстве, образовании, здравоохранении, поддержке семей и других городских темах.
Беглов призвал горожан активнее направлять обращения и отметил, что предложения жителей помогают определять направления развития Петербурга.
Задать вопрос можно на странице губернатора во "ВКонтакте", через чат-бот в мессенджере "Макс" или на странице телеканала "Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".
Обращения разрешается отправлять заранее, чтобы их успели обработать до начала прямого эфира.
Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
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