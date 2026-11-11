Появились кадры с места массового ДТП на КАД в Петербурге

Одного из участников аварии госпитализировали с ушибами.

Стали известны подробности аварии на Кольцевой автодороге Петербурга с участием нескольких автомобилей. Как рассказал один из участников ДТП, кроссовер Geely Coolray летел прямо на водителей и сотрудника ДПС, стоявших на трассе.

По словам очевидца, когда он выехал на кольцевую дорогу из Мурино, автомобиль задела фура. Вместе с водителем большегруза они остановились, чтобы оформить ДТП. В этот момент на трассе занесло кроссовер Geely Coolray. Причем иномарка двигалась прямо в сторону водителей и сотрудника ДПС, которые находились на проезжей части.

Массовая авария произошла 7 ноября в 19:04 на 29‑м километре внешнего кольца КАД. По предварительным данным, Geely Coolray при перестроении не справился с управлением и столкнулся с Chery Arrizo, которая двигалась в правом ряду. После удара кроссовер наехал на тягач DAF FT — он стоял на обочине из‑за ранее случившегося ДТП.

В результате происшествия водитель Geely Coolray получил ушибы. Его госпитализировали, но после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас по факту аварии проводится административное расследование.

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