В Петербурге задержали подозреваемых в изготовлении порнофильмов

С июля 2024 года они в различных местах снимали сцены половых актов, которые в дальнейшем на коммерческой основе демонстрировали пользователям на двух сайтах.

Подозреваемых в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов задержали сотрудники в Петербурге.

По данным АН "Оперативное прикрытие", уголовное дело по ч. 3 статьи 242 УК РФ было возбуждено 14 октября 2024 года. По подозрению задержали 29-летнего жителя Парголово (организатора), а также 39-летнего жителя Всеволожского района, 50-летнего жителя Колпино, 23-летнюю жительницу Кудрово и 38-летнюю петербурженка.

С июля 2024 года они в различных местах снимали сцены половых актов, которые в дальнейшем на коммерческой основе демонстрировали пользователям на двух сайтах.

Во время обысков изъяты электронные носители с порнографическими материалами, аппаратура для съемки, оргтехника, смартфоны. Организатор порностудии задержан. Для остальных избирается мера пресечения.

Летом прошлого года бизнесмена из Петербурга уличили в обороте детского порно.

Фото: Piter.TV