Житель Петербурга снимал порно с семилетним мальчиком в парках города

Фотограф из Фрунзенского района изготовил 256 нелегальных фотографий ребенка.

Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Обвиняемому вменяют производство порнографической продукции с участием малолетнего.

Противоправная деятельность осуществлялась в период с 1 февраля по 28 июня текущего года. Съемки проводились в нескольких локациях Фрунзенского района, включая квартиру на проспекте Славы и торгово-развлекательный комплекс на улице Белы Куна. Также фигурант использовал для съемок парковые зоны на территории района. Всего в ходе незаконных действий было изготовлено 256 фотоизображений порнографического характера, передает КП-Петербург.

Преступление было раскрыто благодаря гражданке, которая стала свидетельницей одной из уличных съемок. Женщина незамедлительно сообщила о подозрительных действиях мужчины в правоохранительные органы. В ходе следствия были собраны неопровержимые доказательства вины подозреваемого. Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Фото: Piter.TV