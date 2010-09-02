В Петербурге распространителя порно с детьми изобличили в новых эпизодах

Подозреваемый находится под стражей.

Петербургские оперативники установили причастность ранее задержанного распространителя детской порнографии к новым эпизодам. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее у дома 95 по проспекту Римского-Корсакова полицейские задержали 38-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Задержанный подозревается в изготовлении и обороте детской порнографии. По оперативным данным, мужчина является владельцем чата одного из мессенджеров, в котором происходил обмен порнографическими материалами с участием несовершеннолетних. В чат входили мужчины из разных регионов страны. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

В рамках дополнительных оперативно-розыскных мероприятий фигурант изобличен в новых эпизодах противоправной деятельности в отношении несовершеннолетних. Следственными органами возбуждено 17 уголовных дел по ч. 2 ст.242.1 УК РФ. Подозреваемый находится под стражей.

Фото: МВД по СПб и ЛО