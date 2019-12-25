Задержанный на Римского-Корсакова по подозрению в обороте детской порнографии является гражданином другой страны

В ходе обыска по адресу проживания фигуранта полицейские обнаружили и изъяли планшет и 4 мобильных телефона, содержащие информацию, имеющую доказательственное значение.

В МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что оперативники задержали распространителя детской порнографии. Им оказался гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Напомним, полицейскими у дома 95 по проспекту Римского-Корсакова был задержан 38-летний трудник монастыря. Задержанный подозревается в изготовлении и обороте детской порнографии. Мужчина является владельцем чата одного из мессенджеров, в котором осуществлялся изготовление и обмен порнографических материалов с участием несовершеннолетних. В чат входили мужчины из разных регионов России.

В ходе обыска по адресу проживания фигуранта полицейские обнаружили и изъяли планшет и 4 мобильных телефона, содержащие информацию, имеющую доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Фото: МВД по СПб и ЛО