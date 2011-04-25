В Петербурге 38-летнего трудника монастыря заподозрили в создании чата для педофилов

СК возбудил уголовное дело об изготовлении и обороте порнографии с участием несовершеннолетних.

В Петербурге задержали владельца чата педофилов. Подозреваемым оказался работник монастыря, сообщили в "Оперативном прикрытии".

Правоохранительные органы с 2024 года расследуют преступления межрегиональной группы "бойлаверов" – людей, пропагандирующих сексуальные отношения с несовершеннолетними мальчиками. Некоторые из участников данной группы снимают порнографию с детьми и заходят ещё дальше.

Во время расследования правоохранители вычислили одного из участников сообщества – владельца тематического чата. Подозреваемого задержали на проспекте Римского-Корсакова. Администратором сообщества оказался 38-летний приезжий, который является трудником* в петербургском монастыре. Подозреваемый уже признался в содеянном.

СК возбудил уголовное дело об изготовлении и обороте порнографии с участием несовершеннолетних.

*Временный даровой рабочий в православном монастыре, давший обет трудиться (год, два или три) ради покаяния и во славу Божию.

Фото: Piter.tv