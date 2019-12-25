Преступление якобы было совершено в 1990-ых годах.

Ватикан расследует дело о педофилии против испанского епископа. Соответствующими данными с мировой общественностью поделились иностранные журналисты из издания El País. Авторы публикации уточнили, что расследование связано с событиями, которые происходили в 1990-ых годах. Речь идет о Кадисе и Сеуте Рафаэля Сорносе. Его подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетним лицом. По информации от местной прессы, в момент совершения криминального эпизода епископ являлся священником в Хетафе и руководил епархиальной семинарией. Летом 2025 года жертва преступления отправила по почте жалобу в дикастерию по вероучению. Таким образом для Испании речь идет о первом случае, когда церковь официально начала расследование в отношении епископа по подозрению в насилии над несовершеннолетним.

Фото: pxhere.com