Жителя Магнитогорска будут судить за изнасилование более десяти девочек

Некоторые эпизоды были совершены преступником еще в 2012 году.

Уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска из Челябинской области, обвиняемого в насильственных сексуальных действиях в отношении 13 девочек, совершенных более десяти лет назад, направлено в судебную инстанцию. Соответствующее заявление журналистам сделали представители регионального управления Следственного комитета России. Установлено, что мужчина обвиняется по пункту "б" части 4 статьи 132, а также "в" и "г" части 2 статьи 242.2. Речь идет о насильственных действиях сексуального характер и использовании несовершеннолетнего лица в целях изготовления порнографических материалов.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении 13 преступлений... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существую сообщение СК РФ по региону

В надзорном ведомстве уточнили, что в период с апреля 2012 года по август 2019 года злоумышленник в Магнитогорске неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 12 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Несовершеннолетние обращались в правоохранительные органы, однако на тот момент личность подозреваемого не была установлена. По одному из криминальных эпизодов потерпевшие запомнили номер автомобиля, на котором передвигался преступник. Однако владельца транспортного средства найти так и не удалось. В октябре 2024 года в следственные органы поступило новое заявление о совершении противоправных действий в отношении 13-летней девочки. Местный житель вступил с девочкой в переписку через мессенджер. Затем, используя приёмы психологического давления, совершал действия против половой свободы. Фигурант расследования был установлен по номеру телефона. Далее оперативники смогли подтвердить его причастность к другим правонарушениям. Позже каждая из 12 жертв опознала обвиняемого.

Фото: Piter.tv