41-летний житель Киришей подозревается в распространении порно с несовершеннолетними

В Киришах задержан подозреваемый в изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом рассказали в СК по Ленинградской области.

Следственным отделом по городу Кириши задержан 41-летний мужчина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч.2 ст.242.1 УК РФ.

По версии следствия, подозреваемый, в одной из соцсетей распространял и публично демонстрировал материалы порнографического характера с изображением несовершеннолетних.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следователем направлено ходатайство в суд об избрании в меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в отношении 75-летнего распространителя детского порно из Петербурга возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv