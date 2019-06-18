В Петербурге 60-летнего фрезировщика подозревают в распространении гей-порнографии с несовершеннолетними

Возбуждено уголовное дело по статье 242.1 УК РФ.

В Петербурге задержали еще одного мужчину, подозреваемого в распространении гей-порнографии с несовершеннолетними мальчиками. Об этом сообщили в "Оперативном прикрытии".

В прошлом году полицейские задержали межрегиональную группу так называемых "бойлаверов". Пропагандируя сексуальные отношения с несовершеннолетними мальчиками, эти люди изготовляли и распространяли порнографические материалы с участием детей. Некоторые участники группы совершали преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Во время расследования был установлен 60-летний петербуржец, работающий фрезеровщиком. Его подозревают в отправке порнографических материалов с участием несовершеннолетних другому лицу.

Возбуждено уголовное дело по статье 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Изъяты два мобильных телефона, в которых обнаружена пересылка порнографических материалов с участием несовершеннолетних.

Ранее в Петербурге 38-летнего трудника монастыря заподозрили в создании чата для педофилов.

Фото: Piter.tv