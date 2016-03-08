  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полиция Петербурга пресекла изготовление порнографии с детьми в возрасте от одного до двух лет
Сегодня, 8:10
76
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Полиция Петербурга пресекла изготовление порнографии с детьми в возрасте от одного до двух лет

0 0

Начиная с 2015 года злоумышленники использовали младенцев возрастом от одного до двух лет для производства фотографий непристойного содержания.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу сообщила, что 18 ноября 2025 года была предотвращена преступная деятельность группы лиц, занимавшихся созданием и распространением детской порнографии. 

Установлено, что начиная с 2015 года злоумышленники использовали младенцев возрастом от одного до двух лет для производства фотографий непристойного содержания, которые впоследствии выкладывались в социальные сети.

При проведении обыска в местах проживания фигурантов дела правоохранительные органы обнаружили мобильные устройства и электронные носители информации, содержащие доказательства размещения порнографического контента.

Следствие продолжает свою работу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге порнограф получил условный срок за обнаженное фото девушки в чате.

Фото:  Piter.TV 

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии