В Петербурге порнограф получил условный срок за обнаженное фото девушки в чате

В Петербурге судья принял во внимание позицию потерпевшей при вынесении приговора обвиняемому в изготовлении и распространении порнографии Брониславу Романчуку, сообщила Объединенная пресс-служба судебных органов города 9 октября.

Мужчину обвинили одновременно по двум статьям Уголовного кодекса: нарушение неприкосновенности частной жизни и незаконное изготовление и распространение порнографической продукции.

Сам подсудимый согласился с предъявленными обвинениями, однако судебное разбирательство по первому пункту обвинения было прекращено благодаря ходатайству потерпевшей, выразившей прощение в связи с полным возмещением причиненного вреда и отсутствием дальнейших претензий.

Окончательное решение суда заключалось в назначении наказания в виде трех лет лишения свободы условно с четырехмесячным испытательным сроком.

Выяснилось, что с 2016 по 2024 год Романчук неоднократно фотографировал и снимал на камеру жертву в обнажённом виде, разместив полученные материалы в публичный мессенджерный чат, численность подписчиков которого превышала 14 777 пользователей.

