Петербурженка пыталась признать отца своего ребенка умершим ради пенсии

Фрунзенский районный суд Петербурга отказал женщине в удовлетворении иска, которым она просила признать отца её ребёнка умершим с целью назначения пенсии ребёнку по случаю потери кормильца. Истица утверждала, что с октября 2023 года отец ребёнка отсутствует, и она не получает от него алиментов, информирует Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Но в ходе судебных слушаний выяснилось, что ответчик, С.А. Наумов, трудоустроен, владеет транспортными средствами марок ВАЗ и BMW, а также имеет действующие расчётные банковские счета.

Исходя из представленных доказательств, суд признал отсутствие оснований считать его безвестно отсутствующим и вынес решение отклонить иск.

Фото: Piter.TV