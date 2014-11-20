В Ленобласти пара заплатит за клевету на соседа и исправит надпись на его заборе

Суд обязал супругов написать на заборе соседа фразу, что он не вор.

Невский районный суд Санкт-Петербурга обязал супругов из Ленинградской области выплатить компенсацию соседу по садоводству за клевету и разместить на его заборе опровержение, сообщили в Объединённой пресс-службе судов города. Источник — Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, конфликт между соседями разгорелся весной 2023 года. Супружеская пара разместила на заборе истца листовки с надписью "Здесь живёт вор". Оскорбительная фраза стала основанием для судебного разбирательства.

Суд признал действия ответчиков клеветническими и постановил взыскать с них 20 тыс. руб. в пользу пострадавшего в качестве компенсации морального вреда.

Кроме того, супруги обязаны в течение месяца собственными силами разместить на заборе ту же по размеру и виду надпись с опровержением и текстом, восстанавливающим репутацию соседа. В случае невыполнения решения предусмотрен штраф — 500 руб. за каждый месяц просрочки.

Фото: Piter.TV