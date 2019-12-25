Бизнесмена из Петербурга уличили в обороте детского порно

При обыске на его офисном компьютере было обнаружено более десятка запрещенных видео и фотографий. В ходе допроса с оперативниками он признал, что испытывает сексуальное влечение к детям.

Сотрудники "детского" отдела уголовного розыска при содействии экономической полиции задержали 61-летнего генерального директора одной из петербургских компаний. Первоначально правоохранительные органы интересовались им из-за возможного уклонения от уплаты налогов: в 2022 году он уже получил условный срок. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что он может быть причастен к педофилии.

Выяснилось, что мужчина приобретал, скачивал и затем отправлял своим знакомым порнографические материалы с участием несовершеннолетних. При обыске на его офисном компьютере было обнаружено более десятка запрещенных видео и фотографий. В ходе допроса с оперативниками он признал, что испытывает сексуальное влечение к детям.

В связи с незаконным распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних СК РФ возбудил уголовное дело. Исследование флешек, мобильных телефонов и компьютеров бизнесмена будет продолжено.

Ранее мы сообщили о том, что иностранец показывал девочкам половые органы в лифте на Ветеранов.

Фото: Piter.TV