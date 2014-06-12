Иностранец показывал девочкам половые органы в лифте на Ветеранов

Он предложил войти, но дети в страхе убежали домой.

В понедельник, 19 августа, в Красносельском районе был задержан мужчина, который демонстрировал свои половые органы детям. Как стало известно Piter.TV, накануне он катался на лифте в здании по проспекту Ветеранов с опущенными штанами.

В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что накануне вечером ее дочери, 13 лет и 2,5 года, вышли погулять во двор. Когда девочки нажали кнопку лифта и двери открылись, они увидели незнакомого мужчину с опущенными штанами и обнаженным половым органом. Он предложил войти, но дети в страхе убежали домой. Через 20 минут они снова спустились и вновь встретили этого человека. Он спросил их о том, как добраться до торгового центра, а затем начал настаивать, чтобы они провели его. Девочки отказались.

Сотрудники уголовного розыска смогли задержать подозреваемого, которым оказался 55-летний гражданин сопредельной республики, зарегистрированный в деревне Смоленской области. Ранее он уже имел проблемы с законом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти человека.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец ударил ножом жителя Сестрорецка.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")