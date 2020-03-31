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Петербуржец ударил ножом жителя Сестрорецка. Пострадавший скончался в больнице
Сегодня, 21:15
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Петербуржец ударил ножом жителя Сестрорецка. Пострадавший скончался в больнице

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Подозреваемый был задержан по "горячим следам".

Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 19 августа. 

Следствие установило, что 18 августа фигурант в ходе конфликта на улице Коммунаров в Сестрорецке нанес удары ножом 40-летнему местному жителю. Потерпевшего госпитализировали в городскую больницу, где впоследствии наступила его смерть.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам", решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: петербуржец-рецидивист покалечил знакомую и убил знакомого. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Теги: смертельная драка, улица коммунаров
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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