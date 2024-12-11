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В Петергофе произошла смертельная драка
Сегодня, 10:45
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В Петергофе произошла смертельная драка

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Молодой человек толкнул знакомого, от чего последний упал и ударился головой.

Полицейские задержали жителя Петергофа, который в ходе конфликта нанес смертельный удар оппоненту. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, 25 января правоохранителям поступила информация о том, что около дома 8 по улице Бородачева без сознания лежит знакомый заявителя. 

На месте обнаружили тело 43-летнего мужчины. В отдел для разбирательства был доставлен 22-летний местный житель. По словам последнего, он толкнул потерпевшего, после чего тот упал и ударился головой. От полученной травмы пострадавший скончался. 

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности убийства в хостеле на Гончарной. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петергоф, смертельная драка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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