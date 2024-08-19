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Петербуржец-рецидивист покалечил знакомую и убил знакомого

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Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет в ИК особого режима. 

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении петербуржца Р., который признан виновным в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказала объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

Р. в ночь с 17 на 18 сентября 2023 года находился в квартире по улице Евдокима Огнева. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Из-за неприязненного отношения к Г., он ударил её кулаком в левую область головы, от чего женщина потеряла равновесие, упала с высоты собственного роста и во время падения сначала ударилась правой стороной затылка о стоящий около неё стул, после чего ударилась правой частью головы о кафельный пол. Потерпевшей был причинен тяжкий вред здоровью.

После чего мужчина не менее 11 раз ударил своего знакомого осколками стеклянной бутылки, кусками керамической плитки, ножом, а также неустановленным тупым твердым предметом. Потерпевший скончался на месте от острой кровопотери.

Р. вину признал частично. Он уже отбывал наказание за убийство и вышел из исправительного учреждения в 2020 году.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12,5 лет в исправительной колонии особого режима. 

Ещё один петербуржец за пьяное убийство знакомого проведёт в колонии 7,5 лет.

Видео: прокуратура СПб

Теги: покалечил, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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