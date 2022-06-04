Петербуржец за пьяное убийство знакомого проведёт в колонии 7,5 лет

ОН нанес знакомому не менее трех ударов тупым предметом в область головы.

В Петербурге вынесен приговор по уголовному делу об убийстве мужчины в декабре прошлого года. Об этом рассказали в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следствием и судом установлено, что с 21 по 23 декабря 2023 года 30-летний фигурант совместно со своим знакомым находились в квартире на улице Седова. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с потерпевшим напал на него и нанес ему не менее трех ударов тупым предметом в область головы. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Подсудимому назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строго режима с выплатой потерпевшим компенсации морального вреда в размере один миллион рублей каждому.

Ранее на Косыгина задержали мигранта, подозреваемого в смертельном ранении соотечественника.

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