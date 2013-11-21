На Косыгина задержали мигранта, подозреваемого в смертельном ранении соотечественника

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Полиция задержала мигранта, подозреваемого в смертельном ранении соотечественника. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 13 августа в полицию поступило сообщение о том, что под Вантовым мостом на Октябрьской набережной между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из участников из неустановленного пистолета выстрелил в оппонента и скрылся.

Потерпевший, 43-летний гражданин Азербайджана, с ранением бедра был госпитализирован в больницу, где позже скончался от острой кровопотери.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Вечером 15 августа у дома 13 по проспекту Косыгина по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 40-летний соотечественник погибшего. У него изъят пистолет с элементами коррозии для проведения экспертизы.

Фото: МВД