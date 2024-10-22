В Обуховской колонии произошла смертельная драка

Пострадавшего доставили в медсанчасть с многочисленными травмами, где он скончался.

В Исправительной колонии №6 УФСИН по Петербургу и Ленобласти между заключенными произошла смертельная драка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным АН "Оперативное прикрытие", перепалка случилась накануне, ее участниками стали мужчины в возрасте 30 и 38 лет. Младший осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Второго доставили в медсанчасть с многочисленными травмами, где он скончался. Подозреваемый помещен в штрафной изолятор.

Погибшего судили по ч. 4 ст. 134 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица).

Ранее мы рассказывали о том, что в ходе драки двое мужчин сбросили петербуржца с Литейного моста. Пострадавший оказался в больнице с кататравмой, тяжелой сочетанной травмой головы, груди, таза и конечностей.

Фото: Piter.TV