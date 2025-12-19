По факту смертельного избиения мужчины в Тельмана возбуждено уголовное дело

Напомним, девятиклассник напал на знакомого, и последний погиб.

Следователи Тосненского района задержали подростка, подозреваемого в смертельном избиении мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Напомним, 15-летний девятиклассник в ходе конфликта с 35-летним знакомым в поселке имени Тельмана нанес последнему несколько ударов по голове, от чего тот скончался. Возбуждено ходатайство перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по делу продолжаются.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти