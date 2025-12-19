  1. Главная
По факту смертельного избиения мужчины в Тельмана возбуждено уголовное дело
Сегодня, 16:48
Напомним, девятиклассник напал на знакомого, и последний погиб.

Следователи Тосненского района задержали подростка, подозреваемого в смертельном избиении мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Напомним, 15-летний девятиклассник в ходе конфликта с 35-летним знакомым в поселке имени Тельмана нанес последнему несколько ударов по голове, от чего тот скончался. Возбуждено ходатайство перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия по делу продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: в Приморском районе Петербурга мужчину подозревают в убийстве знакомого. Нетрезвого агрессора, судимого за кражу, доставили в отдел для выяснения обстоятельств. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

